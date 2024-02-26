إحالة متهمين بحيازة مواد مخدرة فى عين شمس للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة متهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري في منطقة عين شمس، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهمين.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما الآثمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.