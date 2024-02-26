إدارة مرور بني سويف تستقبل عددًا من طلاب المدارس

استقبلت إدارة المرور بمديرية أمن بني سويف، عددًا من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة، ليتعرفوا خلالها على القواعد المرورية وضرورة إتباعها، والدور المنوط برجل الشرطة لتنظيم الحركة المرورية، كما تضمنت الزيارة توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما في مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس، لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء.