الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يكشف غموض 10 جرائم سرقة

الأمن العام
الأمن العام

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الدقهلية والقليوبية، من كشف غموض العديد من جرائم السرقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات. 

 

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول شرطة المنصورة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة، وأرشدا عن الدراجات المستولى عليها 10 دراجات هوائية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، لارتكابه واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة المركز، وإطلاقه عيار ناري من «فرد محلى»، كان بحوزته تجاه مالك الدراجة النارية حال مقاومته له، فأحدث إصابته بجرح بالجسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

قطاع الأمن العام جرائم السرقة وزير الداخلية العناصر الإجرامية

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