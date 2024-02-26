الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه والليرة والدولار

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع زيادة إقبال آلاف المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة يكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث استقر سعر الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد «الدستور» في هذه السطور القادمة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، طبق آخر تحديثات معلنة عبر منصات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 26-2-2024 مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو مبلغ 8.24 جنيه للبيع، وقيمة 8.22 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

وجاء سعر الريال السعودي الاثنين 26-2-2024 مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو مبلغ 8.19 جنيه للبيع، و8.25 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في CIB

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 26-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي CIB نحو مبلغ 8.25 جنيه للبيع، وقيمة 8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

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أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 26 فبراير: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم الاثنين 26 فبراير: 33.46 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 26 فبراير: 39.08 جنيه للشراء، و39.26 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 26 فبراير: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 26 فبراير: 100.18 جنيه للشراء، و100.64 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 26 فبراير: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام ستعتمد على البيانات المنشورة عن أسعار العملات اليوم الاثنين على الموقع الرسمي بالبنك المركزي المصري.

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