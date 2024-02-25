الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

ارتفع البحث عن سؤال سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المعتمرين لمعرفة سعره اليوم، وتزامنًا مع انخفاض سعره في السوق السوداء "السوق الموازي"

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ونتيجة لما سبق ذكره، يستعرض موقع الدستور سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 مقابل الدولار في البنوك، حيث سجل سعر الدولار 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاحد الموافق 25 فبراير 2024 استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و8.24 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاحد الموافق 25 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري، نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و8.24 جنيهًا للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الليرة السورية في دمشق نحو 3830 ليرة للشراء، و3886 ليرة للبيع، كما سجل في حلب 3830 ليرة للشراء، و3886 ليرة للبيع، وفي إدلب بلغ 3950 ليرة للشراء، و3979 ليرة للبيع. 

اسعار العملات في مصر اليوم 2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع

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