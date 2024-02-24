بعد حالة خاصة.. ما هو مسلسل WATCH IT في رمضان 2024؟

بعد نجاح مسلسل حالة خاصة.. تصدر السؤال على محركات بحث جوجل عن معرفة ما هو مسلسل منصة WATCH IT في رمضان 2024، لذلك يُجيب موقع "الدستور" على هذا السؤال خلال السطور التالية.

مسلسل منصة WATCH IT في رمضان 2024

مسلسل منصة WATCH IT خلال رمضان 2024 هو مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، حيث أعلنت المنصة عن الإعلان الدعائي له، وسيطر عليه حالة شديدة من الغموض حول اختفاء "شريف" زوج صبا مبارك والذي اختفى بشكل مفاجئ ويبحث عنه جميع أبطال العمل خلال أحداث المسلسل للكشف عن لغز اختفائه.

تفاصيل قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

قائمة أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك في مسلسل لحظة غضب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم:

-الفنانة صبا مبارك

- الفنان محمد شاهين

- الفنانة ناردين فرج

- الفنان على قاسم، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

- المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار

- تأليف مهاب طارق

- إنتاج طارق الجنايني

جدير بالذكر أنه تم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل في إطار الخطة الدعائية لمسلسل لحظة غضب، كما طرحت منصة واتش إت تحت شعار "رمضان عندنا" عدد من الصور من كواليس مسلسل لحظة غضب وظهر نجوم العمل بشكل مختلف تماما عما سبق وان قدموه في أعمالهم المختلفة.