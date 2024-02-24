أبرزهم كريم عبدالعزيز وغادة عبدالرازق.. قائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، والذي يعتبر موسما قويا لتقديم العديد من الأعمال الدرامية، وقد حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم مسلسلات متنوعة ينتظرها الجمهور بشغف على موائد الإفطار، خاصة في ظل تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأعمال الدرامية العميقة والاجتماعية وأيضا الأعمال الكوميدية.

ويعد ماراثوان رمضان 2024 موسما ضخما، خاصة في ظل مشاركة العديد من نجوم الوسط الفني في الموسم الرمضاني 2024، ونرصد لكم قائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024.

قائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024

تعد الملحمة الدرامية مسلسل "الحشاشين" أضخم عمل إنتاجي لموسم رمضان، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

بينما مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان يشارك فيه عدة نجوم وهم هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سلوى عثمان، هالة مرزوق، محمد أبو داود، عبدالعزيز مخيون، حجاج عبدالعظيم،مصطفى حشيش، لبنى ونس، فتوح أحمد، علاء زينهمأسامة الهادي، جان رامز، محمود الليثي، ويعد مسلسل المعلم من انتاج سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف.

مسلسلات رمضان 2024

"جودر - ألف ليلة وليلة" يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، يتخطى عددهم 35 ممثلا، فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، وليد فواز، عابد عناني، مجدى فكري، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، آيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.

مسلسل "بدون سابق إنذار" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة، التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.

مسلسل بابا جه، مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، ويشارك فى بطولته أمام النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف، أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

نجوم رمضان 2024

يشارك فى بطولة مسلسل فراولة أمام النجمة نيللى كريم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، جيلان علاء، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد علي.

يشارك فى أحداث مسلسل صيد العقارب، مجموعة كبيرة من الفنانين أمام النجمة غادة عبدالرازق وهم، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمود عبدالمغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال.