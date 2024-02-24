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عدد حلقات مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

صيد العقارب
صيد العقارب

تصدر السؤال والبحث عن عدد حلقات مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد عرض البوستر الدعائي للمسلسل، ومن المقرر أن يعرض مسلسل صيد العقارب ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

عدد حلقات مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ينتمي مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق إلى فئة المسلسلات الـ 30 حلقة حيث يندرج إلى قائمة الأعمال الاجتماعية التشويقية المليئة بالغموض، حول صراع بين عائلتين هما ضرغام والغول يتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، خاصة بعد مقتل أحد الأبطال خلال الحلقات الأولى وهو شقيق غادة عبدالرازق، ومن هنا تتوالى الأحداث.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

قصة مسلسل صيد العقارب 

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل الفنانة غادة عبد الرازق التي تحاول الانتقام من عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" ووالده الفنان رياض الخولي، بعدما كانوا سببا في قتل شقيقها الذي من المقرر أن يجسد دوره الفنان محمد علي رزق، ضمن أحداث العمل الفني "صيد العقارب"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قائمة أبطال مسلسل صيد العقارب 

-الفنانة غادة عبد الرازق

- الفنانة سيمون

- محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"

- رياض الخولي

- سيمون

- أحمد ماهر

- أحمد سعيد عبدالغني

- ميار الغيطي

- أحمد ماجد

- مجدي بدر

- سامي مغاوري

 منال سلامة

- عفاف رشاد

-محمد نجاتي

- محمد علي رزق

- محمود عبدالمغني

- عماد صفوت

- ميرنا الجوهري

- المسلسل المخرج أحمد حسن الشهير بـ"ميشو"

- تأليف باهر دويدار

وكانت شركة فينومينا، قد طرحت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى المبدئي للمسلسل خلال الأيام القليلة الماضية تمهيدًا لانطلاق الحملة الدعائية الكاملة للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى والقناة العارضة للمسلسل، فى الوقت الذى يسعى خلاله المخرج أحمد حسن، لإنهاء كل مشاهد المسلسل.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

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