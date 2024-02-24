دراما رمضان 2024| التفاصيل الكاملة لشخصية روجينا في مسلسل سر إلهي

دراما رمضان 2024.. بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي لمسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر البحث على محركات جوجل للسؤال عن قصة المسلسل وأدوار شخصيات كل من أحمد مجدي وروجينا في المسلسل، لذلك ينشر موقع "الدستور" شخصياتهم في المسلسل بالإضافة إلى القائمة الكاملة لأبطال وصناع المسلسل.

شخصية روجينا في مسلسل سر إلهي

تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

دراما رمضان 2024

خاصًة بعد تدخل مشكلة الأموال ما بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل.

قائمة أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

-الفنانة روجينا

- الفنان أحمد مجدى

- الفنان رنا رئيس

- الفنانة مى سليم

- الفنان محمد ثروت

- الفنان نهى عابدين

- الفنان صلاح عبدالله

- الفنان أحمد بدير

- الفنانة ميمي جمال.

دراما رمضان 2024

يذكر أن الأنظار تتجه في شهر رمضان من كل عام لمتابعة أفضل الأعمال الدرامية ومسلسلات رمضان 2024 التليفزيونية التي تعكس تنوعًا ثقافيًا وترفيهيًا، وفي هذا السياق، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة دسمة من الإبداع والتنوع لعشاق الدراما.

موعد أول يوم رمضان

ويحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

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