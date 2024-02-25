سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

يشهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية مع تزايد معدلات البحث عنه للاستعداد لموسم العمرة في شهر رمضان وشوال ثم موسم الحج بعد في يونيو المقبل.

وننشر في التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 8.2195 جنيه للشراء و8.2550 جنيه للبيع



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المثري في بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع





استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الدولار



بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي ٣٫٧٥ ريال





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أسعار العملات الأجنبية اليوم



دولار أمريكى

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

33.4629 جنيه للشراء

33.6179 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.0857 جنيه للشراء

39.2617 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.9113 جنيه للشراء

23.0158 جنيه للبيع

كرون دانماركى

4.4901 جنيه للشراء

4.5096 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9494 جنيه للشراء

2.9629 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9928 جنيه للشراء

3.0060 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1107 جنيه للشراء

35.2684 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5213 جنيه للشراء

20.6102 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1857 جنيه للشراء

100.6456 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3915 جنيه للشراء

8.4296 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.2812 جنيه للشراء

20.3738 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7696 جنيه للشراء

82.1291 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4920 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.7083 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2868 جنيه للشراء

4.3054 جنيه للبيع