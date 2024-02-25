سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-2-2024 مقابل الجنيه المصرى
يشهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية مع تزايد معدلات البحث عنه للاستعداد لموسم العمرة في شهر رمضان وشوال ثم موسم الحج بعد في يونيو المقبل.
وننشر في التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 8.2195 جنيه للشراء و8.2550 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المثري في بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي ٣٫٧٥ ريال
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.4629 جنيه للشراء
33.6179 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.0857 جنيه للشراء
39.2617 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.9113 جنيه للشراء
23.0158 جنيه للبيع
كرون دانماركى
4.4901 جنيه للشراء
4.5096 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9494 جنيه للشراء
2.9629 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9928 جنيه للشراء
3.0060 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1107 جنيه للشراء
35.2684 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5213 جنيه للشراء
20.6102 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1857 جنيه للشراء
100.6456 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3915 جنيه للشراء
8.4296 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.2812 جنيه للشراء
20.3738 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء
80.4161 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء
8.4920 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.7083 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2868 جنيه للشراء
4.3054 جنيه للبيع