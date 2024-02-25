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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

يشهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية مع تزايد معدلات البحث عنه للاستعداد لموسم العمرة في شهر رمضان وشوال ثم موسم الحج بعد في يونيو المقبل.

وننشر في التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر  

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 8.2195 جنيه للشراء و8.2550 جنيه للبيع 
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  في البنك الأهلي المصري عند 8.19  جنيه للشراء و 8.22  جنيه للبيع
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء  و8.22 جنيه للبيع

 
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المثري في بنك الإسكندرية عند 8.21  جنيه للشراء  و8.25  جنيه للبيع
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في  بنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  cib  عند 8.18 جنيه للشراء  و8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

بلغ سعر صرف  الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي  ٠٫٢٧ دولار أمريكي

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي   ٣٫٧٥ ريال

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 
 

دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

يورو
33.4629 جنيه للشراء 
33.6179 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.0857 جنيه للشراء 
39.2617 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.9113 جنيه للشراء 
23.0158 جنيه للبيع 

كرون دانماركى 
4.4901 جنيه للشراء 
4.5096 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9494 جنيه للشراء 
2.9629 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9928 جنيه للشراء 
3.0060 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.1107 جنيه للشراء 
35.2684 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
20.5213 جنيه للشراء 
20.6102 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
100.1857 جنيه للشراء 
100.6456 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3915 جنيه للشراء 
8.4296 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى
20.2812 جنيه للشراء 
20.3738 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء
82.1291 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0664 جنيه للشراء 
80.4161 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء 
8.4920 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء 
43.7083 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2868 جنيه للشراء  
4.3054 جنيه للبيع

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