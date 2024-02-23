أسعار السلع الغذائية"الآن" اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ـ من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

أسعار السلع الغذائية "الآن" اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

سعر كيلو الأرز اليوم

وصل سعر الأرز المعبأ اليوم 23 فبراير 2024 إلى 35.61 جنيه.

سعر الفول المعبأ

وصل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 23 فبراير 2024 إلى 56.72 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ

سجل الدقيق المعبأ اليوم 23 فبراير 2024 سعر 30.02 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 23 فبراير 2024 سعر 101.68 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ

وصل سعر السكر المعبأ اليوم 23 فبراير 2024 إلى 41.95 جنيه للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

وصلت سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم 23 فبراير 2024 إلى 31.83 جنيه.

سعر العدس المعبأ

سجل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 23 فبراير 2024 سعر 73.45 جنيه للكيلو.

سعر زيت الذرة

سجل زيت الذرة اليوم 23 فبراير 2024 سعر 124.38 جنيه للتر.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.

بلغت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 نحو 94 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 الساسو -البلدي -البيضاء:

وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 75 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 130 جنيها للكيلو، بينما البط مسكوفي وصل إلى 95 جنيها.

سعر البانية اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

بلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 31 - 38 جنيه، والكتكوت «ساسو» 10 إلى 11 جنيها، ولامس سعر البانية نحو 200 - 220 جنيه

أسعار البيض اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

ووصل سعر البيض الأبيض 165 جنيه للكرتونة للمستهلك ، وسعر البيض الأحمر 170 جنيه للكرتونة والبيض البلدي 175 للكرتونة.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

وسعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.