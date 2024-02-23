الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: استمرار توفير السلع الأساسية بالمنافذ والمعارض خلال رمضان

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المعظم وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

وأشار إلى أن المحافظة حرصت علي افتتاح العديد من المعارض مابين معارض "أهلًا رمضان" ومنافذ "معا ضد الغلاء"، مؤكدا أن محافظة الغربية، كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك أيضًا من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود  تلك المعارض بكافة القرى والمدن،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، أو أي معارض أخرى مخفضة السلع، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.

وأضاف "رحمي"، أنه يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مثل البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الخضراوات والفواكه، أرز وسكر، وجبن وزيت طعام ومكرونة، ومشروبات وعصائر، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

ولفت إلى أنه يجري زيارات تفقدية للمعارض ويجري حوارات مع المواطنين الموجودين بالمعارض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل، مؤكدا أنه سعيد أن المواطنيين  أبدوا رضاهم عن وجود مثل هذه المنافذ والمعارض المدعمة بأسعار أقل من السوق، وطالبوا باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

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