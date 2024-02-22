رفع 310 أطنان من القمامة خلال حملة نظافة مكبرة في زفتى بالغربية

نجحت رئاسة مركز ومدينة زفتي، التابعة لمحافظة الغربية، في إنجاز حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع 310 أطنان من القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى المتاخمة لها، وتم قيادة الحملة من قبل المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، بتوجيهات ومتابعة دقيقة من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدات المحلية للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد تم تنفيذ الحملة على مراحل متعددة، حيث تم توزيع الفرق النظافة على مناطق مختلفة من المدينة والقرى المجاورة.

تحسين المظهر العام للمدينة

وتمكنت الفرق النظافة من جمع ورفع كمية كبيرة من القمامة، مما ساهم في تحقيق نظافة شاملة وتحسين المظهر العام للمدينة، وقد تم التركيز بشكل خاص على تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية التي تشهد حركة مرور كبيرة، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

من جهته، أعرب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، عن سعادته بنجاح الحملة وشكر جميع العاملين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وأكد على استمرار الجهود المستمرة للمحافظة على نظافة المدينة وتحسين الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

سلسلة من المشاريع البيئية والتنموية التي تنفذها رئاسة مركز ومدينة زفتي لتحسين جودة الحياة

يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المشاريع البيئية والتنموية التي تنفذها رئاسة مركز ومدينة زفتي لتحسين جودة الحياة في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في هذا الصدد للحفاظ على نظافة المدينة والتعاون مع المواطنين لتحقيق بيئة صحية ومستدامة.

وعلي الصعيد ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 3805 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.