رفع 298 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة شاملة في زفتى

أعلن رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، المحاسب أبراهيم فايد، عن نجاح حملة رفع القمامة ومخلفات التراكمات، تمت هذه الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم رفع نحو 298 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

الحملة تستهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى

وأشار رئيس مدينة زفتى إلى أن الحملة تستهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى، وتهيئة الطرق الفرعية والشوارع لتسهيل حركة المرور للمواطنين والسيارات، وتم تنفيذ الحملة بإشراف مجاهد الدرف ويسري عاطف محمد حسن نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه الحملة تعكس الاهتمام الكبير بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

توفير بيئة صحية للمواطنين ورفع مستوى النظافة

من جهته أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن هذه الحملات النظافة ورفع التراكمات والرمال في المراكز والمدن تأتي ضمن جهود تحسين البيئة وتحقيق النظافة العامة، وتهدف إلى توفير بيئة صحية للمواطنين ورفع مستوى النظافة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الشاملة لرفع القمامة وتنظيف الطرق تأتي في إطار التصدي لمشكلة تراكم النفايات وتحسين البيئة المحيطة.

وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية والمحافظة بتحقيق النظافة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تعزز هذه الحملة التعاون الفعال بين رئاسة الوحدة المحلية بزفتي والوحدات القروية التابعة لها في تحقيق هذا الهدف، وذلك لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة جودة الحياة في المنطقة.

وتشمل الحملة عدة إجراءات، مثل توفير الآليات والمعدات اللازمة لرفع القمامة وتنظيف الشوارع والطرق، وتشكيل فرق عمل مختصة لتنفيذ المهام المطلوبة، كما يتم توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والمشاركة في الحملة من خلال حملات توعوية وإعلانات عامة.