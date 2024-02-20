الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كشف غموض رضيع قطور الجدة حاولت إخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها

رضيع
رضيع

تمكنت مباحث مركز شرطة قطور، بمحافظة الغربية، من كشف غموض العثور على طفل رضيع، داخل المستشفى المركزي، وتم ضبط المتهمين الأربعة المتورطين في الحادث.

وعلى الفور قررت النيابة العامة بمركز قطور بمحافظة الغربية، حبس ٣ متهمين والإفراج عن أحدهم، في واقعة الطفل اللقيط بمستشفى قطور المركزي، "4" أيام على ذمة التحقيق.

وكانت التحريات قد توصلت للأسرة التي تخلصت من الطفل الرضيع والذي نتج إثر علاقة بين شاب وخطيبته في قرية سماتاي دائرة المركز، وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل المستشفى العام بقطور بجانب أحد الغرف.  

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين من التحريات الأولية أن الطفل حديث الولادة لا يزيد عمره عن يومين يرتدي ملابسه كاملة وعثرت عليه الممرضة من خلال بكاؤه الشديد وتم نقله إلى قسم الحضانات ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة لحين العثور على أهله.

وطلبت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وعلى وجه السرعة تحركت مباحث مركز شرطة قطور برئاسة الرائد محمد العسال، رئيس مباحث مركز شرطة قطور، والنقيب خالد نافع، معاون المباحث، وتم ضبط المتهمين وهما "ن.و.ع.ا" والدة الطفل، في العقد الثاني من عمرها من قرية سماتاي، و"م.ف.ذ.س" والد الطفل، في العقد الثالث من عمره من قرية بلتاج، وجدة الطفل للأم "ر.ح.ا" وصديقة جدة الطفل "ه.ع.ف.ا". 

وتبين من التحريات أن كلًا من المتهم الأول والثاني في فترة الخطوبة أقاما علاقة كاملة بينهما دون علم أحد من الأهل وبمجرد علم المتهمين بالحمل، قامت والدة الطفل بإخبار جدة الطفل للأم وتم إخفاء الأمر نهائيا حتى موعد الوضع. 

فقامت المتهمة الثالثة وهي "جدة الطفل للأم" باصطحاب صديقتها "المتهمة الرابعة" معها وإخبارها بأمر ابنتها وطلبت منها بطاقتها الشخصية لدخول أحد المستشفيات الخاصة باسمها لوضع المولود وبعد الولادة بـ 3 أيام، أخذت المتهمة الثالثة "جدة الطفل للأم" الطفل الرضيع وقامت بوضعه داخل المستشفي العام بقطور وفرت هاربة، في محاولة لإخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها، فأمرت النيابة العامة بحبس كلا من المتهم الثاني والثالث والرابع 4 أيام علي ذمة التحقيق والإفراج عن المتهمة الأولى.

مركز شرطة قطور كشف غموض العثور علي طفل رضيع المتورطين في الحادث فترة الخطوبة وتم إقامة علاقة كاملة اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية العثور على طفل رضيع قرية سماتاي طفل حديث الولادة داخل المستشفى العام بقطور بجانب أحد الغرف لإخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها

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