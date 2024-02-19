الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 9 تعديات وبناء مخالف على الأراضي الزاعية في زفتى بالغربية

ازالات
ازالات

نجحترئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، على مدار الأشهر الماضية، تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، وذلك تحت قيادة المحاسب إبراهيم فايد، هدفت هذه الحملات إلى مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية في المنطقة.

وفقًا للتقارير الواردة، تم إيقاف تسع حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضي خلال هذه الحملات، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الجهات المعنية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وتعد هذه الحملات جزءً من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وتأتي هذه الحملات استجابة لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، الذي أكد على ضرورة التصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، كما تم تنفيذ هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وسيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المركز والمدينة، يهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء واحترام حقوق الملكية العامة والزراعية وبالتالي حماية الموارد الزراعية في المنطقة.

وفي الإطار ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 20  حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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