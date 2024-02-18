معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم قرى بسيون فى الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، في تنظيم معرض لتوزيع ملابس جديدة مجانًا على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى قرانشو وحصة آبار وكفر جعفر وكتامة بمركز بسيون في الغربية.

وأكد المحاسب أحمد عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان بمحافظة الغربية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأكد أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى محافظة الغربية وعدد من المحافظات بالدلتا والصعيد، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة والأكثر فقرًا.

يذكر أن توزيع الأورمان الخيرية الكبرى، للملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.