الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تواصل الحملات التموينية على الأسواق بالغربية

حملات تموين
حملات تموين

أكد المهندس محمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية شنت العديد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وضبط الأسعار.

وتمكنت الحملات التي قادها مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية، وتحت الإشراف الكامل من وكيل الوزارة المهندس محمد أبوهاشم، تمكنت من تحرير 89 محضرًا للتجار المخالفين والمخابز البلدية المخالفة، وذلك على مدار الـ24 ساعة المنقضية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه خلال هذه الحملات يتم فحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

يأتي ذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة، والتي تتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك الرقابة التموينية بالمديرية لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع والرقابة التموينية ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء لتكثيف مديرية التموين وتكثيف الحملات اليومية الميدانية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد توافر السلع الغذائية في معارض "معا ضد الغلاء"

محافظ الغربية يشارك فى الاجتماع السنوى لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم قرى بسيون فى الغربية

أمطار ورياح.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الغربية

رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة شاملة بكفرالزيات بالغربية

رئيس زفتى يقود حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة

زراعة 210 أشجار مثمرة وزينة فى طنطا

إغلاق محلات فى المحلة الكبرى لم تمتثل للإجراءات الوقائية والمواعيد الرسمية

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 19فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين