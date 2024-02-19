تواصل الحملات التموينية على الأسواق بالغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية شنت العديد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة الأسواق التجارية على مدار أيام الأسبوع؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وضبط الأسعار.

وتمكنت الحملات التي قادها مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية، وتحت الإشراف الكامل من وكيل الوزارة المهندس محمد أبوهاشم، تمكنت من تحرير 89 محضرًا للتجار المخالفين والمخابز البلدية المخالفة، وذلك على مدار الـ24 ساعة المنقضية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه خلال هذه الحملات يتم فحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

يأتي ذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة، والتي تتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا.