"مرافق الغربية" تشن حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع في طنطا

تمكنت شرطة مرافق الغربية، بقيادة العقيد عبد القادر خليل من شن حملة مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات من أسواق وشوارع مدينة طنطا، وتهدف هذه الحملة إلى استعادة الانضباط في الشوارع وتحقيق السيطرة على المناطق العامة والأرصفة، ومنع الباعة المتجولين من الاستيلاء على المساحات العامة.

ضبط تجاوزات أصحاب الأنشطة التجارية من تعديات على الشوارع العامة

ونجحت شرطة المرافق بالغربية، في شن حملة مكبرة لضبط شوارع مدينة طنطا ومواجهة البائعين الجائلين والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، وكذلك تجاوزات أصحاب الأنشطة التجارية من تعديات على الشوارع العامة داخل مدينة طنطا، خاصة في المناطق التجارية ومناطق الأسواق، ومنع استخدام الشارع كمَعرض لمُنتجاتهم التي يعرضونها في قلب الشوارع مُحدثين خلل واختناق مروري ويمنعون المارة من استخدام الشوارع المهمة والرئيسية.

المناطق التي شملتها الحملة

و تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عبد القادر خليل، مأمور شرطة المرافق بالغربية، بتمكنه والقوة المرافقة له من رفع كافة الإشغالات من أمام المحال التجارية بمنطقة السيد البدوي، وشارع عمر زعفان، وميدان محطة القطار، والسكة الجديدة، وتم تحرير المحاضر الخاصة للمخالفين بجانب تسليم ما تم مصادرته لمخازن شرطة المرافق، كما صادرت شرطة المرافق جميع المضبوطات، وقررت وضع قوة أمنية بعدة مناطق على مدار اليوم، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، وتم التنبيه علي جميع أصحاب المحال التجارية بضرورة ترك الشارع للمارة وعدم وضع الإشغالات فيه حتي لا يتعرض أصحاب المحلات لغَرامات ومصادرة البضائع وعقوبات قد تصل للحبس.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجه، العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بإجراء الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة بهدف استعادة النظام والانضباط في المدينة، يتم التركيز على الشوارع الرئيسية والفرعية، وخاصةً مناطق السيد البدوي ومحطة القطار بمدينة طنطا، وتم خلال الحملة إزالة العديد من التعديات والإشغالات التي كانت تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمدينة، كما تم إزالة الباعة المتجولين والبضائع غير المرخصة والمواد البنائية غير القانونية من الشوارع والأرصفة.