الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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استمرار دورة "إعداد مدير النشاط الرياضي" بالغربية

رياضة الغربية
رياضة الغربية

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الادارة العامة للرياضة"، اليوم الإثنين، في فعاليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة وشويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة، والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى نهاية الإسبوع الجاري، يوميًا من الساعه ١١ صباحًا حتى الساعة ٢ ظهرًا، ويتخلل البرنامج التدريبي إمتحان لأجتياز الدورة خلال فترة التدريب، ومع نهاية البرنامج التدريبي توزع شهادات اجتياز البرنامج.

وانطلقت أولى فعاليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، أمس الأحد، وذلك بحضور ومحاضرة الدكتورة نهي القليوبي بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، ولفتت خلالها أن الإدارة الاستراتيجية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في بيئة الأعمال اليوم حيث المنافسة الشديدة وندرة الموارد وسرعة التغيير والتي تتطلب إدارة نوعية لطبيعة ما يجري حول المنظمة من أحداث أو تغيرات، وإن الإدارة الاستراتيجية تعطي للمنظمة القدرة على خلق قابليات متميزة تستند عليها ميزات تنافسية مستدامة تؤدي إلى النجاح وتحقيق نتائج أفضل ولقد تطورت الاستراتيجية ومفاهيمها عبر فترات زمنية مختلفة وأصبحت اليوم تمثل رصيد معرفي تستفيد منه إرادات المنظمات في عملها، ومع وجود العديد من النماذج التي في إطارها توضح إستراتيجية المنظمة وتنفذ إلا أن نموذجًا عامًا شاملًا يمكن أن يغطي مراحل الإدارة الاستراتيجية جميعها ابتداء من عملية الصياغة ثم التنفيذ والتقييم والرقابة. 

جدير بالذكر أن دورة إعداد مدير النشاط الرياضي تهدف إلى مساعدة المشاركين على دراسة التسويق والرعاية الرياضية، كما تتطلب معرفة تنظيم الفعاليات الرياضية، وإدارة المنشآت الرياضية، وأيضًا ضرورة معرفة قانون الرياضة، ويذكر أن البرنامج ينفذ خلال الفترة من ١٨ فبراير وحتى ٢٢ فبراير ، ويتخلل البرنامج التدريبي إمتحان لأجتياز الدورة خلال فترة التدريب، ومع نهاية البرنامج التدريبي توزع شهادات اجتياز البرنامج.

استمرار فاعليات دورة إعداد مدير النشاط الرياضي بالغربية مديرية الشباب والرياضة بالغربية دورة إعداد مدير النشاط الرياضي وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية شهادات اجتياز البرنامج الدكتورة نهي القليوبي الإدارة الاستراتيجية

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