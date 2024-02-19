إقبال كبير على معارض "أهلاً رمضان" بالغربية

شهدت معارض "أهلا رمضان" بمدن محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال السيد يوسف، موظف، إن المعرض يحتوى على العديد من السلع المهمة للمواطن، مثل الزيت والسكر والأرز والسمن النباتي، وهو أمر جيد، ولكن نتمني أن يستمر البيع بنفس الأسعار طيلة فترة المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ونشكر القائمين على تنظيم تلك المعارض لمساعدة المواطن على مواجهة موجه الغلاء الكبيرة التى شهدتها الأسواق مؤخرا.

فيما قالت إيمان محمود علام، ربة منزل، إن فكرة إقامة المعرض لمواجهة غلاء الأسعار أمر جيد، ولكن نرجو السماح بشراء كميات أكبر من السلع، حيث لا يسمح غير ببيع قطعة واحدة من الزيت وقطعتين من السكر والأرز لكل مواطن، ونطالب المسئولين عن المعرض باستمرار ضبط الأسعار داخل المعرض وزيادة بيع السلع، مثل اللحوم البلدية والدواجن والخضروات والعمل على تخفيض أسعار اللحوم نوعا ما.

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أكد أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.



ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي تحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



من جهته؛ قال محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان في محافظة الغربية، موحدة بكل المنافذ والمعارض بالمحافظة، لافتًا إلى أنه لا يوجد نقص فيها، وجميع السلع متوافرة بجودة عالية وتكفي احتياجات الأسرة.

وكشف عن افتتاح معارض "أهلا رمضان" أخرى في مدن المحافظة، بالإضافة إلى إقامة شوادر بشوارع قري ومراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار افتتاح معارض "أهلا رمضان" بجميع مدن ومراكز المحافظة، بعد افتتاح الفروع الحالية، بالإضافة إلى استمرار معارض "معا ضد الغلاء"، والتي تقام في قرى ومراكز المحافظة أيضًا.

وأضاف أن معارض أهلا رمضان تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب توفير السلع بأسعار مخفضة، مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه مديرية التموين بالتعاون مع المحافظة ومباحث التموين بمديرية أمن الغربية.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء ويتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كل السلع والمنتجات بالأسواق.

وأكد أن معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة لم تشهد أي نقص للسلع، وسيتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائية.

اهلا رمضان

أهلاً رمضان

أهلاً رمضان

أهلاً رمضان

أهلاً رمضان

أهلاً رمضان