محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القافلة الأولى من قوافل أبواب الخير المقدمة من صندوق "تحيا مصر"، لتقديم المساعدات الغذائية والتي سيتم وصولها على دفعات متتالية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانًا، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات أكبر قافلة إنسانية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية قبل شهر رمضان، لتخفيف العبء عن كاهلهم والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتفقد محافظ الغربية ٤ شاحنات تحوي ٦٤٠٠ كرتونة مواد غذائية مشيدا بمحتويات كرتونة المواد الغذائية التي توزعها القافلة، مشيرًا إلى أن الكرتونة وزنها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة.

وثمن محافظ الغربية كافة المبادرات الرئاسية لتنمية وبناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والذي استطاع أن يشمل بجهوده كافة نواحي التنمية وإطلاق قوافل ومبادرات عديدة لتحقيق التكافل الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى صعيد مواز، واستعدادًا لشهر رمضان، تفقد محافظ الغربية توافر السلع الغذائية في معارض معًا ضد الغلاء بمراكز وقرى المحافظة ووجه رحمي، بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



معارض ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة



وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

قوافل أبواب الخير

قوافل أبواب الخير

قوافل أبواب الخير

قوافل أبواب الخير