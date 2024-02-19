الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القافلة الأولى من قوافل أبواب الخير المقدمة من صندوق "تحيا مصر"، لتقديم المساعدات الغذائية والتي سيتم وصولها على دفعات متتالية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانًا، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات أكبر قافلة إنسانية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية قبل شهر رمضان، لتخفيف العبء عن كاهلهم والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتفقد محافظ الغربية ٤ شاحنات تحوي ٦٤٠٠ كرتونة مواد غذائية مشيدا بمحتويات كرتونة المواد الغذائية التي توزعها القافلة، مشيرًا إلى أن الكرتونة وزنها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة.

وثمن محافظ الغربية كافة المبادرات الرئاسية لتنمية وبناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والذي استطاع أن يشمل بجهوده كافة نواحي التنمية وإطلاق قوافل ومبادرات عديدة لتحقيق التكافل الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى صعيد مواز، واستعدادًا لشهر رمضان، تفقد محافظ الغربية توافر السلع الغذائية في معارض معًا ضد الغلاء بمراكز وقرى المحافظة ووجه رحمي، بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادًا لشهر رمضان المبارك.


معارض ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة


وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير
محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية طارق رحمي محافظ الغربية القافلة الاولى من قوافل أبواب الخير المساعدات الغذائية شهر رمضان المعظم الأسر الأكثر احتياجا كرتونة المواد المبادرات الرئاسية

مواد متعلقة

"مرافق الغربية" تشن حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع في طنطا

رفع 290 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة شاملة بالمحلة الكبرى

إغلاق 22 محلًا وورشة وإطفاء الإنارة الخارجية لـ10 منشآت في طنطا

إيقاف 9 تعديات وبناء مخالف على الأراضي الزاعية في زفتى بالغربية

تواصل الحملات التموينية على الأسواق بالغربية

ضبط طن و100 كيلو دقيق مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالغربية

استمرار دورة "إعداد مدير النشاط الرياضي" بالغربية

إقبال كبير على معارض "أهلاً رمضان" بالغربية

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

إصابة 30 طالبًا فى حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية