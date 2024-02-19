رفع 290 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة شاملة بالمحلة الكبرى

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تنفيذ حملة نظافة شاملة بهدف تحسين ورفع مستوى النظافة والجمال في المركز والمدينة، وتم تنفيذ هذه الحملة بواسطة معدات الوحدة المحلية، وقد حققت الحملة نتائج ملموسة في تجميع ورفع 290 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة.

وتأتي تلك الحملة في إطار التوجيهات الدائمة لمحافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي يؤكد دائمًا على أهمية العمل المستمر لتعزيز جهود النظافة وتحسين مستوى نظافة البيئة، وتعكس هذه الحملة التزام الوحدة المحلية في المحلة الكبرى بتحقيق بيئة أكثر نظافة وجمالًا للمواطنين.

تركزت عمليات التنظيف على تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المداخل والمخارج، واستخدام معدات المجلس والوحدات القروية في عمليات النظافة، بما في ذلك سيارات القمامة ومعدات النقل، لضمان جمع وإزالة القمامة بطريقة فعالة وسريعة.

وعبر اللواء عمرو فكري عن ارتياحه لنتائج الحملة، مؤكدًا أن جهود النظافة ستستمر وسيتم توسيع نطاق الحملات المستقبلية، لتشمل مناطق أخرى في المحلة الكبرى، كما دعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الحفاظ على النظافة والتعاون مع السلطات المحلية للحفاظ على المنطقة نظيفة وجميلة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أعلن أنه تم رفع 3505 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأضاف أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد على استمرار جهود الوحدات المحلية في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية.