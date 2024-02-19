إغلاق 22 محلًا وورشة وإطفاء الإنارة الخارجية لـ10 منشآت في طنطا

أعلن الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه تم إغلاق 22 محل وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز طنطا، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 10 محال تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

وأضاف أن هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان استقرار توريد الكهرباء، وقد تم أيضًا إطفاء الإضاءة الخارجية لـ22 محلًا، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، والإجراءات التي تهدف بقوة إلى تقليص استهلاك الكهرباء والحد من انتشار الفيروسات، بالإضافة إلى تعزيز الانضباط والامتثال للقوانين المتعلقة بالإغلاق، وتوفير استهلاك الطاقة ومنع هدرها في غير محلها.

وأشار "عيسي"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، والتي أعلنتها الحكومة وذلك في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء هذا القرار بإغلاق المحلات المخالفة بعد زيارة اللجان الرقابية التابعة للوحدات المحلية في المحلة الكبرى، والتي قامت بمراقبة الأنشطة التجارية داخل المحلات والمراكز التجارية من خلال حملات موسعة على الشوارع العامة، وقامت بتطبيق قرار مجلس الوزاراء.