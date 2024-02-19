استعدادًا لـ رمضان.. تشديد الرقابة على أماكن تداول الغذاء بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملات موسعة على مراكز المحافظة، وذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوجيهات المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة بالغربية.

وشنت الهيئة 200 حملة تفتيشية على 1600 منشأة غذائية بالغربية، وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط: 1000 كيلوجرام قمر الدين منتهي الصلاحية، و600 كيلوجرام زبيب منتهي الصلاحية، و6000 عبوة ملح وخل طعام غير مطابق للمواصفات القياسية، و500 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و350 كجم حلوي منتهية الصلاحية، وربع طن حمص منتهي الصلاحية، و105 كجم جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و300 كيلوجرام عسل أبيض وحليب بودرة منتهي الصلاحية.

جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

من جهته، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنتائج تنفيذ الحملات التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان استعدادًا لحلول شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك تطبيقًا للدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.