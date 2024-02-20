الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير مخالفات وتحصيل غرامات خلال حملة مرورية بالغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

نفذت الإدارة العامة لمرور الغربية، حملة مرورية واسعة النطاق على مدن محافظة الغربية بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة، وتحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام. 

وحققت هذه الحملة نجاحًا كبيرًا في ضبط المخالفات المرورية، وتحسين الانضباط المروري في مدن ومراكز المحافظة.

وجرت المراقبة والتدقيق في الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وتم خلال الحملة تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة، حيث تم مصادرة 25 مركبة توك توك لا تحمل أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى 20 دراجة نارية لا تحمل لوحات معدنية صالحة. 

ورصد وضبط 199 مخالفة مرورية مختلفة تشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص.

وأسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ مالية بقيمة 71،250 جنيهًا كغرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتلقى اللواء خالدعبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد نجاح حملة مرورية علي مدن ومراكز المحافظة، في ضبط وتحرير 199 مخالفة مرورية مختلفة، وتحصيل مبالغ مالية بقيمة 71،250 جنيهًا كغرامات فورية، في سبيل تعزيز الالتزام بقوانين المرور وتحقيق الانضباط المروري، مما يسهم في تحسين سلامة الطرق وحماية حياة المواطنين.

تعكس هذه الحملة الجهود المستمرة للإدارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، لتحسين السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور، وتهدف الحملة إلى تعزيز الانضباط المروري وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقوانين المرور والتشدد في تطبيق العقوبات على المخالفين، مما يسهم في تحسين السلامة العامة وتقليل حوادث الطرق.

وتعكف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة الغربية على متابعة هذه الحملة وتنفيذ المزيد من الإجراءات لضمان الالتزام بقوانين المرور وتحقيق سلامة المواطنين وأفراد المجتمع. وتأمل السلطات أن تكون هذه الحملات الدورية مستمرة للحفاظ على الإلتزام والانضباط المروري في المحافظة.

حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
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