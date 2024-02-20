الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يضع حجر الأساس لمدرسة محمد أحمد أغا الإبتدائية بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية من
محافظ الغربية من الحدث

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه النائب احمد بلال البرلسي، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة وكيل وزارة الأبنية التعليمية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي المحلة حجر الأساس لمدرسة محمد احمد اغا الابتدائية بالمحلة الكبرى.

 
واستمع المحافظ، لشرح توضيحي عن المدرسة والتي ستقام على مساحة 1537.92مترمربع وتتكون من 4 فصول رياض أطفال و12 فصل دراسي،وغرفة مصادر وغرفة مجالات، غرفتين كمبيوتر، غرفة مدرسين وغرفة اخصائي نفسي، غرفة إدارة، غرفة مدير بتكلفة اجمالية 16.53 مليون جنية.

 

وخلال كلمته قدم محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الشكر لأهالي المحلة،علي موقفهم الوطني، وحبهم للعمل الخيري وخدمة أهالي مدينتهم وقريتهم، والذي يظهر روح الانتماء وحب الوطن ومدى الاهتمام بالعملية التعليمية، مشيرا الى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وظهر ذلك جليا في الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة.

وأضاف رحمي، أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية بالتعاون مع الأهالي من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

ومن جانبه، قدم النائب أحمد بلال البرلسي، الشكر لمحافظ الغربية على دعمة الدائم والمتواصل وحرصه على التواجد ومشاركه الأهالي فرحتهم وموجها الشكر للمتبرعين لكونهم سبب رئيسي في المساهمة في تقليل الكثافة بشكل كبير بمدارس مثل هشام البزاوي وجودة النادي بالعلو.

محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
محافظة الغربية من الحدث
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النائب أحمد بلال البرلسي وزارة التربية والتعليم الابنية التعليمية

مواد متعلقة

طموح وإصرار.. قصة نجاح شاب في تربية "النعام" بالغربية

كشف غموض رضيع قطور الجدة حاولت إخفاء جريمة ارتكبتها حفيدتها مع خطيبها

تحرير مخالفات وتحصيل غرامات خلال حملة مرورية بالغربية

حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة في المحلة الكبرى بالغربية

إعدام 209 كليو مواد غذائية "فاسدة" بالغربية

ناصر حسن: تعزيز الجودة التعليمية وتفعيل الأنشطة في مدارس الغربية

رفع 330 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع طنطا بالغربية

تحرير 99 محضرا لتجار ومخابز مخالفة خلال حملات تفتيشية وتموينية بالغربية

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟