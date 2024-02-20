محافظ الغربية يضع حجر الأساس لمدرسة محمد أحمد أغا الإبتدائية بالمحلة الكبرى

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه النائب احمد بلال البرلسي، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة وكيل وزارة الأبنية التعليمية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي المحلة حجر الأساس لمدرسة محمد احمد اغا الابتدائية بالمحلة الكبرى.



واستمع المحافظ، لشرح توضيحي عن المدرسة والتي ستقام على مساحة 1537.92مترمربع وتتكون من 4 فصول رياض أطفال و12 فصل دراسي،وغرفة مصادر وغرفة مجالات، غرفتين كمبيوتر، غرفة مدرسين وغرفة اخصائي نفسي، غرفة إدارة، غرفة مدير بتكلفة اجمالية 16.53 مليون جنية.

وخلال كلمته قدم محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الشكر لأهالي المحلة،علي موقفهم الوطني، وحبهم للعمل الخيري وخدمة أهالي مدينتهم وقريتهم، والذي يظهر روح الانتماء وحب الوطن ومدى الاهتمام بالعملية التعليمية، مشيرا الى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وظهر ذلك جليا في الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة.



وأضاف رحمي، أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية بالتعاون مع الأهالي من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

ومن جانبه، قدم النائب أحمد بلال البرلسي، الشكر لمحافظ الغربية على دعمة الدائم والمتواصل وحرصه على التواجد ومشاركه الأهالي فرحتهم وموجها الشكر للمتبرعين لكونهم سبب رئيسي في المساهمة في تقليل الكثافة بشكل كبير بمدارس مثل هشام البزاوي وجودة النادي بالعلو.

محافظة الغربية من الحدث

محافظة الغربية من الحدث

محافظة الغربية من الحدث