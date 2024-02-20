تحرير 99 محضرا لتجار ومخابز مخالفة خلال حملات تفتيشية وتموينية بالغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتم بصفة يومية شن العديد من الحملات التفتيشية والرقابية والتموينية على الأسواق التجارية بالمدن والقرى المختلفة علي مستوي المحافظة، وذلك لمتابعة الأسواق التجارية والمخابز على مدار أيام الأسبوع، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري.

وأضاف رحمي، أن هذه الحملات يتم من خلالها ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنع التجار من استغلال المواطنين، ومتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء الخاص بتخفيض أسعار السلع الأساسية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حجب وحيازة السلع ومنع تداولها، والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية المطروحة بالأسواق.

تفاصيل جهود الحملات

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الحملات تمكنت من تحرير 99 محضرا للتجار المخالفين والمخابز البلدية والسياحية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار تكليف جميع القيادات المحلية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، بالتعاون المشترك مع مديرية التموين، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، لتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ بيع السلع.

وأشار المحافظ، إلى أنه تتم مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق بصفة لحظية، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميا، خاصة السلع الأساسية للمواطنين.

محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ لمتابعة توافر السلع الأساسية

وعلى صعيد مواز، واصل طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان المعظم، وقام محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة (معا ضد الغلاء) بحي أول وثان ومركز طنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

ووجه المحافظ، بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.