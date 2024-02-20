الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محافظات

ناصر حسن: تعزيز الجودة التعليمية وتفعيل الأنشطة في مدارس الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس ناصر حسن، سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحفيز الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مثالية، مؤكدًا أهمية تفعيل دور المعلمين والمسئولين في المدارس لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز جودة التعليم وتحسين بيئة المدارس في محافظة الغربية. 

وأشار "حسن" إلى ضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدارس، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلي تحسين متابعة حضور وغياب الطلاب والتدخل المبكر في حالة الغياب المتكرر، مما يسهم في تعزيز حضور الطلاب وتقليل نسبة الغياب.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية تفعيل الأنشطة المختلفة في المدارس لجذب الطلاب وتحفيزهم، حيث تلعب الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية دورًا حيويًا في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الفريق والانتماء للمدرسة، متعهدًا بدعم وتشجيع المدارس على تنظيم هذه الأنشطة بشكل منتظم وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاحها.

كما أكد أهمية صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل مدارس المديرية، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومحمية للطلاب والمعلمين يعد أمرًا حاسمًا لتحقيق بيئة تعليمية فعالة، وأعلن عن خطط لتطوير وتحسين إجراءات الأمن والسلامة في جميع المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إطلاق مجموعات التقوية لجميع الصفوف الدراسية أمر حتمي وواجب، وذلك بهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور وتوفير الدعم اللازم للطلاب، وتتضمن هذه المجموعات جلسات تقوية ومساعدة في المواد الدراسية، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين وتحفيز الطلاب على تحقيق أداء أفضل.

وشدد وكيل الوزارة، على أن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة هامة جدًا لجميع الطلاب، وأكد على ضرورة التفاعل مع هذه المواد والاستفادة القصوى منها في عملية التعلم، وأنه بصدد إعلان مواعيد إذاعتها وتوفرها على منصات إلكترونية متنوعة لتسهيل الوصول إليها من جميع الطلاب في مختلف المراحل.

كما أكد على ضرورة تفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول الدراسية، وأشار إلى أن التواصل الفعال والتفاعل المستمر يسهمان في تحسين عملية التعلم وتحقيق نتائج أفضل للطلاب، متعهدًا بتوفير الدعم اللازم للمعلمين وتشجيعهم على تبني أساليب تعليمية مبتكرة تحفز الطلاب وتعزز فهمهم ومشاركتهم الفعّالة.

واختتم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حديثه لـ"الدستور"، أنه يطمح إلى تحقيق تطور وتحسين مستمر في جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب في المحافظة، وعلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أن يدعموا هذه الجهود ويتعاونوا معًا لتحقيق رؤية تعليمية متميزة ونجاح باهر للجميع.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه تفعيل دور المعلمين تعزيز حضور الطلاب وتقليل نسبة الغياب أهمية صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل مدارس المديرية إطلاق مجموعات التقوية لجميع الصفوف الدراسية المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة هامة جد ا ضرورة تفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول الدراسية تحقيق تطور وتحسين مستمر في جودة التعليم توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب

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