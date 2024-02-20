رفع 330 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع طنطا بالغربية

كلف الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، فريق العمل التنفيذي بمتابعة أعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة، ونجح الفريق المكلف من رئيس مركز ومدينة طنطا، في رفع 330 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع المدينة والطرق العامة والفرعية المؤدية للقري التابعة للمركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا، على استمرار جهود الوحدات المحلية في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها رئاسة المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، وذلك حسب توجيهات محافظ الغربية، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية.

قاد فريق النظافة، نائبي رئيس مركز ومدينة طنطا لشؤون المدينة ولشؤون القري، إلي جانب مدير إدارة البيئة، ومدير إدارة النظافة، وشدد رئيس المدينة، على استمرار تنفيذ خطة رئاسة المركز بجميع الشوارع وتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، وذلك حسب توجيهات طارق رحمي مجافظ الغربية.

تركزت عمليات التنظيف على تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المداخل والمخارج، واستخدام معدات المجلس والوحدات القروية في عمليات النظافة، بما في ذلك سيارات القمامة ومعدات النقل، لضمان جمع وإزالة القمامة بطريقة فعالة وسريعة.