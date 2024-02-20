حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة في المحلة الكبرى بالغربية

استمرت محافظة الغربية، تحت قيادة الدكتور طارق رحمي، في تنفيذ جهودها لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة في مختلف المدن والقرى، بهدف توفير بيئة حضارية تعكس التطور والتقدم الذي تسعى إليه المحافظة.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن اهتمام المحافظة الكبير بتوفير بيئة حضارية نظيفة للمواطنين، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استمرار جهود المحافظة في رفع الإشغالات في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وهذا الإطار وفي خطوة للحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، قاد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المدينة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة حضارية نظيفة.

وجرى خلال الحملة رفع عدد من الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والمركبات في شوارع المدينة، حيث تمت إزالة طاولات واستاندات الملابس وموازين الباعة الجائلين، وعدد من لوحات الإعلانات الغير مُرخصة من الأعمدة والشوارع الرئيسية والفرعية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مظهر جمالي ومريح للمدينة يسهم في خلق بيئة مشجعة للمواطنين.

يذكر أن هذه الحملة تعكس التزام المحافظة بتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق بيئة نظيفة وجمالية في المحلة الكبرى، وتعزيز الاستدامة البيئية والجذب السياحي للمنطقة.

من جهته تعهد اللواء عمرو فكري، وفريقه بمتابعة الحملة وتنفيذ المزيد من الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والمظهر الجمالي في المدينة، مع التركيز على توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالإشغالات والإعلانات المرخصة، علي ان يقوموا بدورهم في المحافظة على نظافتها وجمالياتها.

وتستمر الحملات البيئية وجهود إزالة الإشغالات في المحلة الكبرى ومختلف المدن والقرى في محافظة الغربية، وذلك في إطار التزام المحافظة بالتطوير والتحسين المستدام، وذلك لضمان بيئة حضارية نظيفة وجميلة للمواطنين.