الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025

جانب من اجتماع محافظة
جانب من اجتماع محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا بحضور المديريات الخدمية بالمحافظة ومسئولي التخطيط والمتابعة وذلك لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024-2025، وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.

وأشارالمحافظ، أن الخطة الاستثمارية تم ادراجها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة ميدانية من أرض الواقع مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رحمي، أن المحافظة تحرص على تنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة ستشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وعلي صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته التفقدية مساء اليوم لمتابعة اعمال التطوير بحديقة الاندلس، أن الحديقة أغلقت أبوابها امام الزائرين لتنفيذ خطة تطويرها من خلال صندوق مصر السيادي ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، حتى تكون حديقة الاندلس على غرار الحدائق العالمية وتقع الحديقة على مساحة 21000 مترمربع بما يعادل 5 أفدنة تقريبا.


فتمت إعادة تخطيط الحديقة واستغلال بعض المناطق المهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة ومجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي، كما تم انشاء منطقة ألعاب الأطفال لتعظيم إيرادات الحديقة ولتوفير كامل الخدمات، التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها.


وأكد المحافظ خلال الجوله حرصه على متابعة المشروع مشددًا على تذليل كافة المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة، وأضاف محافظ الغربية انه تم الانتهاء من اعمال الانشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت الـ 95 % والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات.

محافظ الغربية الخطة الاستثمارية ومسئولي التخطيط والمتابعة أسس علمية وموضوعية التطوير بحديقة الاندلس صندوق مصر السيادي

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