مرافق الغرببة تشن حملات لمنع انتشار الباعة الجائلين وإزالة المخالفات

نفذت شرطة مرافق الغربية، حملات مكثفة بقيادة العقيد عبد القادر خليل، بهدف إزالة التعديات والإشغالات من أسواق وشوارع محافظة الغربية.،تهدف هذه الحملة إلى استعادة النظام والانضباط في الشوارع وتأمين المناطق العامة، ومنع الباعة المتجولين من الاستيلاء على المساحات العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط العديد من التجاوزات التي قام بها أصحاب الأنشطة التجارية، حيث تم رصد تعديات على الشوارع العامة داخل مدن المحافظة، وبخاصة في المناطق التجارية وأسواق البيع، وقد تم حظر استخدام الشارع كمعرض لعرض المنتجات التجارية، وذلك للحد من حدوث خلل واختناق مروري، وللسماح للمارة باستخدام الشوارع الرئيسية والفرعية بسهولة.

تم تنفيذ الحملة في عدة تحت اشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، وتم رفع العديد من الاشغالات وتم تحرير المحاضر الخاصة بالمخالفين، وتم تسليم المواد المصادرة لمخازن شرطة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، قامت شرطة المرافق بمصادرة جميع المواد المخالفة والبضائع غير المرخصة، واتخذت إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى إلى تلك المناطق.

استعادة النظام والانضباط في جميع مدن الغربية

ووجه اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بضرورة استمرار الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة بهدف استعادة النظام والانضباط في جميع مدن المحافظة، وتم التركيز خلال الحملات على الشوارع الرئيسية والفرعية، وأخذ إجراءات لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمناطق، كما تم ضبط الباعة المتجولين والبضائع غير المرخصة والمواد البنائية غير القانونية وإزالتها من الشوارع والأرصفة.

تهدف هذه الحملات إلى تعزيزالاستقرار والأمان في محافظة الغربية، وتحسين المظهر الحضري للمناطق العامة، وقد تم توجيه تنبيهات وتحذيرات لأصحاب المحال التجارية بضرورة عدم استخدام الشوارع لعرض منتجاتهم ووضع الإشغالات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وذلك لتجنب تطبيق الغرامات والعقوبات التي قد تصل حتى الحبس.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة مرافق الغربية لتحسين البيئة الحضرية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والزوار، يتم التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية التي تشهد حركة مرور كبيرة وتعد نقاط تجمع للجمهور.

تعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية والشرطة بضمان حقوق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة بحرية وسلامة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحسين التدفق المروري والحد من الازدحام والاختناقات التي تعوق حركة المرور في المناطق الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات ستستمر بشكل منتظم ومستمر، وسيتم تنفيذها على مدار الساعة لضمان الحفاظ على النظام والانضباط في المحافظة، كما يهيب المسؤولون بأصحاب المحال التجارية والأفراد بالامتثال للتعليمات والقوانين المعمول بها والمساهمة في خلق بيئة حضرية نظيفة وآمنة للجميع.