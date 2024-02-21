إغلاق 24 محلا وورشة لمخالفتهم مواعيد الغلق في المحلة بالغربية

قاد اللواء عمرو فكري، رئيس مدينة المحلة الكبرى بالغربية، حملة ناجحة أسفرت عن إغلاق 24 محلًا وورشة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق الرسمية وتم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ15 محلًا، بموجب قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في خطوة حاسمة لضمان الانضباط وتحقيق الصحة العامة وتوفير استقرار توريد الكهرباء.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة المصرية لمكافحة الانتشار الواسع للفيروسات وتقليص استهلاك الكهرباء، وأكد رئيس المدينة، اللواء عمرو فكري، على أهمية تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، تتولى هذه اللجان مهمة المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

تعكس هذه الخطوة حرص محافظك الغربية، على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتأتي في سياق الحفاظ على الصحة العامة وتأمين استقرار توريد الكهرباء، حيث تم تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

فرض الانضباط وتطبيق المواعيد الرسمية

وأكد رئيس مدينة المحلة الكبرى، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة ملتزمة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعمل بجدية على فرض الانضباط وتطبيق المواعيد الرسمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفيروسات وتقليص استهلاك الكهرباء.

وأكد اللواء عمرو فكري، رئيس مدينة المحلة الكبرى، أن هذه الحملة تعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ قرارات الحكومة والحفاظ على الانضباط في المدينة. وأضاف أنه سيتم مواصلة الجهود لضمان تطبيق القوانين والإجراءات في المستقبل، مع التركيز على تحقيق الصحة العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تعد حملة إغلاق المحلات والورش وإطفاء الإنارة الخارجية في المحلة الكبرى إجراءً حاسمًا للحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة انتشار الفيروسات وترشيد استهلاك الكهرباء.