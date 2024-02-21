الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يطمئن على توافر السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

السلع الغذائية بمنافذ
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة توافر السلع الأساسية والإستراتيجية واستعدادات المعارض والمنافذ لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأجرى محافظ الغربية جولة ليلية مفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة "معًا ضد الغلاء" بحي أول وثان ومركز طنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

رحمي يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادًا لشهر رمضان المبارك

ووجه المحافظ، بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وحرص المحافظ، على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ "معًا ضد الغلاء" والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وأكد المحافظ، أن محافظة الغربية كانت من أول المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.

السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا
محافظ الغربية رحمي يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادا لشهر رمضان المبارك معا ضد الغلاء السلع الاساسية والاستراتيجية محافظة الغربية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر جميع احتياجات المواطنين

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