إزالة تعديات وبناء مخالف في مركز زفتى بالغربية

أفضت جهود رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى نجاح سلسلة من الحملات الرامية للقضاء على التعديات والبناء المخالف في المنطقة بقيادة المحاسب إبراهيم فايد. تهدف هذه الحملات إلى مكافحة التعديات وحماية الأراضي الزراعية.

وفقًا للتقارير، فإنه قد تم اكتشاف وإيقاف 6 حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضي خلال هذه الحملات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق نجاح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

تُعَدُّ هذه الحملات جزءًا من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة. وتأتي هذه الحملات استجابةً لتوجيهات محافظ الغربية، طارق رحمي، الذي أكد ضرورة مواجهة أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة. وتم تنفيذ هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المركز والمدينة، بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء واحترام حقوق الملكية العامة والزراعية، وبالتالي حماية الموارد الزراعية في المنطقة.

وفي إطار ذات السياق، قام محافظ الغربية، طارق رحمي، بمتابعة حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لنقل الموقع والأحداث عبر البث المباشر، بهدف متابعة سير عمليات الإزالة.

وتمكنت الوحدات المحلية، خلال الـ 24 ساعة، من إزالة 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.

واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.