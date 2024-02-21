الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة تموينية مكبرة على المخابز في مركز زفتى بالغربية

مخابز
مخابز

تقوم مديرية التموين بالغربية بجهود مستمرة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

ونظمت المديرية حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة زفتي، تهدف الحملة إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى المقدمة للمستهلكين.


تمت عملية التفتيش الشاملة على المخابز في مركز ومدينة زفتي، وتم رصد مخالفات عديدة تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ونتيجة لذلك، تم تحرير 19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، وتم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتعكس هذه الحملة التموينية، التزام مديرية التموين بالغربية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف الحملة إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.


وتم تنفيذ هذه الحملة تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب إبراهيم فايد، ورئيس مركز ومدينة زفتي. 

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة مثل هذه ستستمر في المستقبل بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.


وجرى توجيه رسائل واضحة لأصحاب المخابز في مركز ومدينة زفتي بضرورة الامتثال للمواصفات والمعايير الصحية والنظافة، وتم التشديد على أهمية الالتزام بالموازين المقررة وضرورة حمل شهادات صحية للعاملين في المخابز، تم توفير الدعم والمشورة التقنية لأصحاب المخابز لتحسين جودة إنتاجهم وتطوير عملياتهم.

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