ضبط 210 مخالفات خلال حملة مرورية في الغربية وتحصيل غرامات فورية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة مرورية موسعة داخل نطاق محافظة الغربية بالتعاون بين الإدارة العامة لمرور الغربية، وقوات الأمن، بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة وتحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستهدفت الحملة تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

مصادر 30 "توكتوك" و 13 دراجة نارية

وتم خلال الحملة مصادرة 30 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 13 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على تراخيص قانونية.

كما تم رصد وضبط 210 مخالفة مرورية مختلفة، وتشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

وقد تم خلال هذه الحملة، تحصيل مبلغ مالي قدره 54،250 جنيهًا كغرامات فورية من المخالفين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتعد هذه الحملة الناجحة خطوة هامة في تعزيز السلامة المرورية والانضباط على الطرقات في محافظة الغربية.

الحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المرورية الدورية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الالتزام بقوانين المرور وتحقيق السلامة على الطرقات، وتعكس نتائج هذه الحملة النجاح الذي تحقق في مجال تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، مما يسهم في تحسين الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.