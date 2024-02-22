الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 210 مخالفات خلال حملة مرورية في الغربية وتحصيل غرامات فورية

حملة مرور
حملة مرور

 شنت مديرية أمن الغربية، حملة مرورية موسعة داخل نطاق محافظة الغربية بالتعاون بين الإدارة العامة لمرور الغربية، وقوات الأمن، بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة وتحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 واستهدفت الحملة تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت  عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

مصادر 30 "توكتوك" و 13 دراجة نارية

وتم خلال الحملة مصادرة 30 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 13 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على تراخيص قانونية. 

كما تم رصد وضبط 210 مخالفة مرورية مختلفة، وتشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

وقد تم خلال هذه الحملة، تحصيل مبلغ مالي قدره 54،250 جنيهًا كغرامات فورية من المخالفين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتعد هذه الحملة الناجحة خطوة هامة في تعزيز السلامة المرورية والانضباط على الطرقات في محافظة الغربية.

 الحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المرورية الدورية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الالتزام بقوانين المرور وتحقيق السلامة على الطرقات، وتعكس نتائج هذه الحملة النجاح الذي تحقق في مجال تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، مما يسهم في تحسين الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.

مديرية أمن الغربية مدير امن الغربيه تطبيق القوانين المرورية لعدم حملها لوحات معدنية تحصيل مبلغ مالي إخطار النيابات المختصة للتحقيق مدير إدارة مرور الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة

جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يطمئن على توافر السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

رفع 298 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة شاملة في زفتى

حملة تموينية مكبرة على المخابز في مركز زفتى بالغربية

ضبط صاحب مخبز استولى على طن دقيق بلدي مدعم في الغربية

إغلاق 24 محلا وورشة لمخالفتهم مواعيد الغلق في المحلة بالغربية

مرافق الغرببة تشن حملات لمنع انتشار الباعة الجائلين وإزالة المخالفات

إزالة تعديات وبناء مخالف في مركز زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

التحريات الأولية في واقعة شطر طالب الدقهلية: القمار وراء الحادث

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة