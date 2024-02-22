الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة بكفر الزيات في الغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

شنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بالغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة، وذلك في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملة من صيانة نحو 73 كشافًا وتركيب 15 كشافًا جديدًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأشرف على الحملة المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، حسب توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين شددا على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

كما اعلن عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، تنفيذ حملة نظافة شاملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة والجمال في المنطقة، وتحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية ومريحة للمواطنين في القرى والمدينة.

رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة

تم تنفيذ الحملة بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وتمكنت الحملة من رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، كما شملت الحملة أيضًا عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المداخل والمخارج.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، أن توجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تؤكد دائمًا على العمل على تعزيز الجهود في مجال النظافة ورفع مستوى نظافة البيئة، والحرص على تحقيق بيئة حضارية نظيفة ومرتبة، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية.

وأعرب "داود" عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق النظافة والعاملين في الحملة، وأكد أن هذه الجهود ستستمر للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة فيها.

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