الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زراعة 230 شجرة مثمرة وزينة في طنطا بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. التى تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء  وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري  وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.


وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، استمرار مجلس مدينة طنطا، في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة في المدينة وفي القرى التابعة للمركز.

وأضاف عيسي، أن رئاسة مركز ومدينة طنطا، قامت بزراعة 230 أشجار مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

طارق رحمي محافظ الغربية الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية المبادرة الرئاسية ضمن رؤية مصر للتنمية مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والطرق الرئيسية والميادين العامة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة أشجار الزينة والأشجار المثمرة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة

جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يطمئن على توافر السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

رفع 298 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة شاملة في زفتى

حملة تموينية مكبرة على المخابز في مركز زفتى بالغربية

ضبط صاحب مخبز استولى على طن دقيق بلدي مدعم في الغربية

إغلاق 24 محلا وورشة لمخالفتهم مواعيد الغلق في المحلة بالغربية

مرافق الغرببة تشن حملات لمنع انتشار الباعة الجائلين وإزالة المخالفات

إزالة تعديات وبناء مخالف في مركز زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

التحريات الأولية في واقعة شطر طالب الدقهلية: القمار وراء الحادث

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة