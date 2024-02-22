الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز يتلاعب بالدقيق المدعم في "قطور" بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

ألقت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمحافظة الغربية، القبض على صاحب مخبز بلدى في مدينة قطور، بعد ضبطه وهو يتلاعب في كمية من الدقيق البلدى المدعم، وذلك بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمت الحملة الناجحة بالتنسيق بين حملة التموين التابعة لمباحث تموين الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، والأجهزة المعنية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية. 

وبعد مراجعة السجلات والتحقيقات، تبين أن صاحب المخبز المدعم قد تلاعب في كمية تصل إلى 800 كيلو جرام من الدقيق المدعم، من الدقيق المدعم المعبأ في شكائر وزن الواحدة 50 كيلو جرام.

وتحرير المحضر اللازم بناءً على الواقعة، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رييس مباحث تموين الغربية، يفيد تلقيه إخطارًا من ضباط الإدارة بتمكن حملة مباحث تموين الغربية، من ضبط صاحب مخبز مدعم بقطور، تلاعب في كمية تصل إلى 800 كيلو جرام من الدقيق المدعم، وتم تحرير المحضر اللازم.

مباحث التموين بالغربية صاحب مخبز بلدى الدقيق البلدى المدعم حملة التموين التابعة لمباحث تموين الغربية مراجعة السجلات والتحقيقات تحرير المحضر اللازم مدير امن الغربية اهطار ا من العقيد عمرو الطوخي رييس مباحث

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