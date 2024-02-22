الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر للكبار في كرة السرعة

كرة السرعة
كرة السرعة

تنطلق بطولة كأس مصر الثانية للكبار في لعبة كرة السرعة، اليوم الخميس، على أرض صالة المدينة الرياضية ببورسعيد، بمشاركة 890 لاعبًا ولاعبة يمثلون 40 ناد وهيئة يتنافسون من أجل الحصول على لقب البطولة.

ويعد ناديي هليوبوليس والرواد هما أكبر أندية مصر في اللعبة، وأكثرهم حصدًا للألقاب، وتمثيلًا لمصر في المحافل الدولية إلي جانب منافسة عنيدة من اندية المقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق وزفتي و٦ أكتوبر والعديد من الأندية التي تمارس اللعبة المصرية الأصل والمنشأ والريادة.

وتستمر البطولة أيام 22، 23، 24 من فبراير الجارى وتستكمل أيام 1، 2 مارس القادم، وأكد النائب احمد الخطيب رئيس الإتحاد المصري للعبة ان البطولة بها اعداد تاريخية، واكد ان اللعبة تزيد انتشارًا وجذبًا وتحظي بإهتمام كبير من جميع المهتمين برياضات ذات النشأة المصرية وكذلك من وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، ودعي الخطيب،  وسائل الإعلام لمساندة اللعبة والمساهمة في انتشارها.

وأشار أسامة فكري رئيس لجنة الحكام، إلى أن البطولة تشهد تواجد أندية تشارك لأول مرة هذا الموسم، وهي إضافة كبيرة للعبة خاصة اندية ومناطق الصعيد مثل أسيوط ومنطقة الإسكندرية كذلك زيادة عدد لاعبي الأندية خارج القاهرة مثل السويس ودسوق وزفتي والشرقية في إشارة واضحة لزيادة عدد ممارسي اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة والمنافسة.

وفى السياق ذاته أكد علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات المصرية، أن بطولة ستشهد منافسة كبيرة، وأن تحطيم الأرقام القياسية سيكون أحد أبرز ملامح هذة البطولة، مؤكدًا أن نظام البطولة فى إحتساب النقاط هذ العام بدلًا من النظام الأوليمبي سيصب فى مصلحة الرواد ثم دسوق وهليوبوليس ثم المقاولون العرب ثم الزهور، حيث ستكون هذه البطولة بروفة اخيرة لبطولة الجمهورية للناشئين  والتي ستنطلق الشهر القادم.

بطولة كأس مصر الثانية للكبار في لعبة كرة السرعة وزفتى المدير الفني للمنتخبات المصرية يتنافسون من أجل الحصول علي لقب البطولة النائب احمد الخطيب رئيس الإتحاد المصري رئيس لجنة الحكام الرواد ثم دسوق وهليوبوليس ثم المقاولون العرب ثم الزهور

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