الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف بالمحلة الكبرى ضمن الموجة الـ 22

ازالة
ازالة

حققت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتائج إيجابية في سلسلة  الحملات التي نفذتها والتي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، ويقود هذه الحملات اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وتستهدف حماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات.

تمت إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال تلك الحملات، والنجاح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

محافظ الغربية يوجه ضرورة مواجهة أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية

تأتي هذه الحملات ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الدولية والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وتستجيب هذه الحملات لتوجيهات محافظ الغربية، طارق رحمي، الذي أشار إلى ضرورة مواجهة أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، تم تنفيذ هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وتابع محافظ الغربية، طارق رحمي، حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام. وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياءباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لنقل الموقع والأحداث عبر البث المباشر، بهدف متابعة سير عمليات الإزالة.

وتمكنت الوحدات المحلية في محافظة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية من إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف، بالإضافة إلى تغيرات مكانية في المنطقة المستهدفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مركز ومدينة المحلة الكبرى إحدى القرى التابعة لمركز المحلة إجراءات رادعة مع المتعدين على الأراضي الزراعية بالغربية الجهود في مركز ومدينة المحلة الكبرى إزالة التعديات

مواد متعلقة

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة

جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يطمئن على توافر السلع الغذائية بمنافذ وأسواق طنطا

رفع 298 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة شاملة في زفتى

حملة تموينية مكبرة على المخابز في مركز زفتى بالغربية

ضبط صاحب مخبز استولى على طن دقيق بلدي مدعم في الغربية

إغلاق 24 محلا وورشة لمخالفتهم مواعيد الغلق في المحلة بالغربية

مرافق الغرببة تشن حملات لمنع انتشار الباعة الجائلين وإزالة المخالفات

إزالة تعديات وبناء مخالف في مركز زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

التحريات الأولية في واقعة شطر طالب الدقهلية: القمار وراء الحادث

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة