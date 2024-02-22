إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف بالمحلة الكبرى ضمن الموجة الـ 22

حققت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتائج إيجابية في سلسلة الحملات التي نفذتها والتي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، ويقود هذه الحملات اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وتستهدف حماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات.

تمت إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال تلك الحملات، والنجاح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

محافظ الغربية يوجه ضرورة مواجهة أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية

تأتي هذه الحملات ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الدولية والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وتستجيب هذه الحملات لتوجيهات محافظ الغربية، طارق رحمي، الذي أشار إلى ضرورة مواجهة أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، تم تنفيذ هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وتابع محافظ الغربية، طارق رحمي، حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام. وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياءباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لنقل الموقع والأحداث عبر البث المباشر، بهدف متابعة سير عمليات الإزالة.

وتمكنت الوحدات المحلية في محافظة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية من إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف، بالإضافة إلى تغيرات مكانية في المنطقة المستهدفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.