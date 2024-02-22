الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 77 محلًا وورشة في الغربية لمخالفتهم للمواعيد الرسمية للغلق

غلق
غلق

أغلقت الوحدات المحلية في محافظة الغربية، 77 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، جاء هذا الإجراء بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الذي أكد على أهمية الالتزام بهذه القرارات الرسمية وتطبيقها بدقة.

تمت عمليات الغلق خلال الساعات الـ 24 الماضية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقد تمت معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء، حيث تم اطفاء الإنارة الخارجية لـ 61 محلًا تجاريًا، وتم إغلاق أبواب 77 منشأة مخالفة أخرى.

 التصدي لأزمة عدم ترشيد استهلاك الكهرباء

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة للتصدي لأزمة عدم ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الهدر، وقد أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة، ويعكس أيضًا التزام السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية وتطبيقها بصرامة، من أجل تحقيق المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات والإجراءات الاحترازية في محافظة الغربية، بهدف ضمان الالتزام الشامل من قبل المنشآت التجارية والأفراد بالتدابير.

 الالتزام الجماعي والتعاون المشترك هما السبيل الوحيد للتغلب على التحديات الحالية

وكان محافظ الغربية، قد أكد إلى أن الالتزام الجماعي والتعاون المشترك هما السبيل الوحيد للتغلب على التحديات الحالية وتحقيق النجاح في التصدي لأزمة استهلاك الكهرباء وانتشار الامراض.

 وأكد على أن المحافظة ستستمر في متابعة الوضع وتنفيذ الإجراءات الضرورية، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المحافظة.

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