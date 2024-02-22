الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طن الذرة بـ60 ألف جنيه.. استقرار أسعار زيت الطعام اليوم لدى تجار الجملة

الزيوت
الزيوت

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام، اليوم الخميس، لدى تجار الجملة وشهدت أسعار زيت الطعام حالة من الاستقرار  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الخميس  22 فبراير 2024، لدى تجار الجملة، وقد خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 65 و125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 60،000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 76،000 جنيه للطن.


وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 75،000 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 75،000 جنيه للطن،واستقر سعر زيت الأولين، عند نفس القيمة الشرائية، مسجلًا 72،000 جنيه للطن.

 

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التموينى اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ65 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

 

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