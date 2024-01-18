الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس بالسوق المصري للمستهلك وتجار الجملة

الزيوت
الزيوت

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة، حيث شهدت أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 18-1-2024  تباينا لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة 18 يناير 2024، التي شهدت حالة من الارتفاعات المتتالية، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة بنحو 1500: 3000 جنيه للطن، فيما خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

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أسعار زيت الطعام اليوم

شهد سعر طن زيت الذرة الخام، ارتفاعًا في قيمته بنحو 2000 جنيه، مسجلًا 54،000 جنيه للطن وزاد سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 2000 جنيه، مسجلًا 64،000 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا ارتفاعًا بنحو 1500 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 63،000 جنيها للطن.

وصعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 2000 جنيه، لتسجل عند مستوى 63،000 جنيها للطن، وقفزت القيمة الشرائية بنحو 3000 جنيه، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 62،000 جنيها للطن.

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سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ40 جنيها.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منهم 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

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