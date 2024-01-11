الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بداية من 42 جنيهًا.. أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر معرفة أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة، حيث شهدت  أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 11-1-2024 استقرارا للتجار، حيث هدأت معظم الأنواع  في السوق.

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة.

أسعار زيت الطعام اليوم

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي عند 50،000 جنيها للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر على نفس مستوياتها الشرائية، عند 60،000 جنيها للطن وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر استقرارا مسجلًا 59.000 جنيها للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 59،000 جنيها للطن وسجل سعر زيت الأولين  هدوء  مسجلا 58.000 جنيها للطن.

سعر الزيت اليوم للمستهلك

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 82 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ40 جنيها.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منهم 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

مراقبة السوق لمنع الممارسات الاحتكارية 

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير تضمن عضوية كل منه "رئيس جهاز حماية المستهلك، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث سيتم ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة.

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