الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها

تسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024.

موعد جلسة فض المظاريف

على أن تكون جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع قصرالعيني

باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الادارية.

سعر زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وتوفير زيت الطعام بسعر 40 جنيهًا للعبوة 800 جرام، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما توفر الوزارة زيت الطعام أيضًا على بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا في إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من دعم السلع التموينية.

على جانب آخر تكثف وزارة التموين الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى التزام الشركات التجارية بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها ضرورة بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.