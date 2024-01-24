الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التمويني والحر.. أسعار الزيت اليوم الأربعاء بالسوق المحلي المصري

الزيت
الزيت

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء  لدى تجار الجملة، حيث شهدت أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء24-1-2024  تباينا لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء لدى تجار الجملة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء  لدى تجار الجملة 24 يناير 2024، التي شهدت حالة من الارتفاعات المتتالية، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة بنحو 1500: 3000 جنيه للطن، فيما خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم

شهد سعر طن زيت الذرة الخام، ارتفاعًا في قيمته بنحو 1000 جنيه، مسجلًا 57،000 جنيه للطن، كما زاد سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 1000 جنيه، مسجلًا 72،000 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا ارتفاعًا بنحو 3000 جنيهًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 72،000 جنيه للطن،وصعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 1000 جنيه، لتسجل عند مستوى 71،000 جنيه للطن، وقفزت القيمة الشرائية بنحو 3000 جنيه، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 71،000 جنيه للطن

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ40 جنيها.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منهم 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

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