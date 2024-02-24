السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق
سعر الدولار في السوق السوداء

تصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء. 

استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء "السوق الموازي" انخفاضًا ملحوظًا منذ أمس الجمعة حيث بلغ 51.48 جنيهًا، وتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر سعر الدولار في السوق السوداء في الانخفاض.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار يترنح.. هبوط حاد بسعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل 46 جنيهًا

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد شهد أمس صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة خلال شهرين، حيث أشار إلى أن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس الحكمة يبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

ونتيجة لذلك سادت حالة من قلق بين المضاربين في السوق السوداء لتجارة العملة بعد الإعلان عن تفاصيل الصفقة الكبرى بما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء تماما خلال أمس واليوم بعد الإعلان عن قيمة بأكثر من المتوقع للاستثمارات الإماراتية في صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

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الدولار يترنح.. هبوط حاد بسعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل 46 جنيهًا

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